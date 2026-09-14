Evropa se malými krůčky snaží dohnat náskok USA a Číny ve vesmírných technologiích, které jsou klíčové pro rozvoj moderní ekonomiky i pro obranu a bezpečnost. Jedním z těch důležitějších byl před týdnem úspěšný start rakety německého start-upu Isar z norského kosmodromu Andoya. Naopak zklamáním skončil vesmírný summit organizovaný francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Paříži, kam nedorazily ani těžké váhy evropské politiky, ani americké firmy.  Těm to totiž de facto zakázal prezident Donald Trump.

Politici jako Macron rádi hovoří vzletnými slovy o budování evropské autonomie. Evropa ale v mnoha technologických oblastech za globálními soupeři zaostává a právě ve vesmírných technologiích je to vidět nejvíc.

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