Když se 3. září po třech letech a rekonstrukci zhruba za 800 milionů korun znovu otevřel pražský Colloredo-Mansfeldský palác, stát oslavil významnou součást národního kulturního dědictví. Rodiny, jejichž peníze a kulturní mecenášství po staletí formovaly podobu tohoto paláce, však u toho nebyly. Tato absence není jen otázkou společenské etikety. Odhaluje hlubší český problém: veřejný kulturní sektor se dosud nedokázal vyrovnat se soukromými dějinami, které stojí za značnou částí dědictví, jež dnes vlastní a spravuje. A v důsledku toho si nedokázal vybudovat vztahy se soukromými dárci, sběrateli a rodinami, které by přitom mohly pomoci českou kulturu financovat a dlouhodobě udržovat.

V Rakousku a Německu je soukromé mecenášství rozvíjející se součástí kulturního ekosystému. V České republice zůstává téměř na okraji zájmu.

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Co se dočtete dál

  • Jaké konkrétní částky tvoří podíl soukromých darů v českém sektoru kulturního dědictví?
  • Jak fungují mecenáši v Rakousku a Německu?
  • Jaké struktury by české veřejné instituce potřebovaly k navázání vztahů se soukromými dárci?

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