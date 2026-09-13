Velký víkend v italské Apulii má za sebou miliardář Radovan Vítek, hlavní postava realitní skupiny CPI Property Group (CPIPG) a více než sto hostů, kteří se od čtvrtka mohli účastnit jeho svatby. 

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