Mezi mlýnskými kameny se ocitl britský zpěvák Ed Sheeran. Z jedné strany do něj buší propalestinští aktivisté, z druhé jeho předskokana, jenž se vyjádřil kriticky k Izraeli, kádruje majitel stadionu, který pro svou show zamluvil. Interpret se z bouře pokusil vybruslit tím, že uznal utrpení obou stran – Izraelců i Palestinců. Kauza naznačuje, o jak vyhrocený konflikt jde nejen na Blízkém východě, ale vlastně na celé planetě.

„Nikdy jsem nechtěl být hudebníkem aktivistou, teď jsem se ale ocitl uprostřed důležité i vášnivé debaty. V ní jde jak o svobodu slova, tak o řešení patrně nejsložitějšího problému planety,“ prohlásil Sheeran v sobotu na okraj koncertu ve Filadelfii. Poté připomněl izraelské utrpení během teroristického útoku ze 7. října 2023, který podle něj „umocnil staletí židovského utrpení“. Následně dodal, že „to, co se děje v Gaze, je katastrofální, neospravedlnitelné a nepřiměřené“. S tím, že „nelze přehlížet ani systémové nespravedlnosti, kterých jsme svědky na (palestinském) Západním břehu“.

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