Mezi mlýnskými kameny se ocitl britský zpěvák Ed Sheeran. Z jedné strany do něj buší propalestinští aktivisté, z druhé jeho předskokana, jenž se vyjádřil kriticky k Izraeli, kádruje majitel stadionu, který pro svou show zamluvil. Interpret se z bouře pokusil vybruslit tím, že uznal utrpení obou stran – Izraelců i Palestinců. Kauza naznačuje, o jak vyhrocený konflikt jde nejen na Blízkém východě, ale vlastně na celé planetě.
Ed Sheeran addresses the controversy surrounding Macklemore’s removal from his tour and says, “What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable.”— Variety (@Variety) September 20, 2026
“Before I play some songs tonight, I hope it’s okay if I say a few words about this last week,” Sheeran said at the top of… pic.twitter.com/ZhtujolkKK
„Nikdy jsem nechtěl být hudebníkem aktivistou, teď jsem se ale ocitl uprostřed důležité i vášnivé debaty. V ní jde jak o svobodu slova, tak o řešení patrně nejsložitějšího problému planety,“ prohlásil Sheeran v sobotu na okraj koncertu ve Filadelfii. Poté připomněl izraelské utrpení během teroristického útoku ze 7. října 2023, který podle něj „umocnil staletí židovského utrpení“. Následně dodal, že „to, co se děje v Gaze, je katastrofální, neospravedlnitelné a nepřiměřené“. S tím, že „nelze přehlížet ani systémové nespravedlnosti, kterých jsme svědky na (palestinském) Západním břehu“.
Co se dočtete dál
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