Marka Zuckerberga má většina lidí spojeného s Facebookem a dalšími úspěšnými sociálními sítěmi i komunikátory, které jeho firma vyvinula či postupně skoupila. Několik let Zuckerberg děsil investory posedlostí všezahrnujícím virtuálním světem zvaným Metaverse, do kterého lil miliardy dolarů a podle něhož také před pěti lety firmu přejmenoval. Neúspěch této vize byl spektakulární a za liduprázdné virtuální světy i neumělou grafiku sklidil jeden z nejbohatších lidí světa spoustu posměchu, ale projekt se současně stal základem pro velký obrat firmy: pomohl naskočit do rychle jedoucího vlaku jménem AI. Svým prvním od základu vyvinutým velkým jazykovým modelem Muse Spark zaměřeným na pokročilé uvažování, který Meta pro veřejnost uvolnila letos na jaře, už totiž konkuruje i těm nejsilnějším hráčům. Přelomem pak může být aplikace pro chytré telefony Muse, která funguje jako osobní asistent. Tu lidi stahují jako o závod.
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