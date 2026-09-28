Ze seznamu předvolebních populistických tahů si můžeme odškrtnout takřka povinnou položku. Sněmovna v prvním čtení schválila návrh poslanců ANO na zmrazení platů politiků. Jistě to bude populární krok. Nicméně pojďme, jak se dnes módně říká, „proti srsti“ a nepopulárně konstatovat, že jde o úplný nesmysl. A to ze všech pohledů, které se neomezují na primitivní emoci nechuti společnosti k politické třídě.
Především jde o nesmysl věcný. Pokud se tvrdí, že by politici měli „dýchat se společností“ – a není na tom nic špatného –, tak proč, proboha, mrazit jejich platy zrovna nyní? Vždyť ekonomice se vcelku daří, platy i mzdy rostou, v druhém čtvrtletí to bylo oproti minulému roku nominálně přes šest procent, reálně o více než čtyři procenta! Mrazit platy politiků má snad nějaký symbolický smysl v krizi, ale teď pro to není důvod ani náhodou. A navíc: Proč platový růst zarazit na pět let, když nemůžeme vědět, jak se bude ekonomika vyvíjet? Pokud to bude dobré, proč by z toho jako jediná část společnosti neměli profitovat politici, kteří mají notabene na situaci země podstatný podíl?
Co se dočtete dál
- Co se bude dít, až platy politiků zase rozmrznou.
- Jaký je hlavní důvod, proč by politici měli mít platy vyšší, a nikoli nižší.
- Proč je populista podobný periodicky se rozmrazující mrazničce.