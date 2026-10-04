V den voleb si každý může dělat co chce. Může se vypravit do volební místnosti, nebo může odjet na zahrádku či na motorku do Maroka. Máme volební právo, nikoli volební povinnost. Z tohoto pohledu není prezidentovi, který místo komunálních voleb zvolil právě tu motorku, co vyčítat. Podobně jako on to dělá většina Čechů – posledně nepřišlo ke komunálkám zhruba 54 procent voličů.

Ze všech ostatních pohledů ovšem na místě výčitky jsou. Kromě principu dobrovolnosti se k volbám, a to jakýmkoli, váže i princip odpovědnosti. Můžete nepřijít, je to vaše právo, ale těžko se pak tvářit, že jste odpovědnými občany, kterým záleží na tom, co se kolem vás děje, jak funguje obec, stát, společnost.

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