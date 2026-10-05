Už na konci týdne Češi rozhodnou, jak bude vypadat třetina Senátu a komunální politika napříč zemí v následujících letech. Strany momentálně finišují s horkou fází kampaně, voliče „odchytávají“ v ulicích a nasazují celebrity.

Okázalý závěr senátní kampaně má na kontě například hnutí ANO. Na Chebsku a Tachovsku tam v neděli zakončil šňůru sedmi koncertů zpěvák Michal David, kde zazněly hity jako Pár přátel stačí mít nebo Děti ráje. Někdejší hitmaker se zapojil do předvolební kampaně na podporu Sandry Tsoukernik, manželky miliardáře a pokerového hráče, který vybudoval v Rozvadově jedno z největších kasin ve střední Evropě. Ta kandiduje jako nestraník s podporou Babišova hnutí.

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  • Co nejvíce ovlivní v komunálních volbách rozhodování voličů.
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