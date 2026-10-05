Přesně před rokem většina českých voličů s potěšením zjistila, že dostanou to, co si ve volbách objednali: vládu ANO, SPD a Motoristů. Nyní, po dvanácti měsících, by jim už mělo být jasné, že šlo o objednávku na základě klamavé reklamy. Sliby žádná ze stran neplní a vláda jako celek jde dokonce často přímo proti tomu, k čemu se po volbách zavázala.
Přesto podpora vlády neklesá. Otázka zní: Jak je to možné?
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