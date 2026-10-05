Válka na Ukrajině zjevně pokračuje, a to nejen s pomocí zbraní, ale i propagandistickými prostředky. Kyjev v polovině září ohlásil tajemnou a stále probíhající operaci Vivaldi, během které prý znovu dobyl území o rozloze 176 kilometrů čtverečních. Den nato ruský prezident kontroval, když prohlásil, že jeho vojáci jen během září ovládli přes 1300 kilometrů čtverečních nového území. Jaká situace na bojišti tedy panuje opravdu? Analytici serveru Meduza v čerstvé i podrobné zprávě každopádně dramatické posuny neregistrují.

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Co se dočtete dál

  • Kdy začala operace Vivaldi a o co v ní jde.
  • Proč si Putin na valdajské konferenci vymýšlel.
  • Co se tedy děje na ukrajinské frontě.
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