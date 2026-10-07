Jaká je vaše současná sezona?
Trochu hektická, ale nesmírně zajímavá a plodná na řadu inspirativních spoluprací. Na zámku v Bechyni jsme se podíleli na každoroční letní přehlídce evropského umění, která vznikla v rámci evropské spolupráce s dalšími kurátory a galeriemi. Naši letní výstavu Jana Ambrůze a Jiřího Staňka v Etceteře jsme z důvodu velké návštěvnosti protáhli na celé prázdniny a podzimní blok výstav jsme zahájili výstavou „Somethings“ připravenou k významnému jubileu 80. narozenin teoretika a konceptuálního umělce Jiřího Valocha. Tuto jubilejní výstavu pak z našeho spodního prostoru Trezor doplňuje komorní přehlídka prací Mariana Pally ze 70. let s názvem „Stále se vychloubám“.
Nabízíte také díla nejmladší generace umělců. Jaká kritéria musí mladý umělec splnit, aby se dostal do vaší aukce?
Přístupy jsou různé. U nás v galerii hodně stavíme na osobních vztazích a s většinou vystavujících se buď dlouhodobě známe, nebo jejich dráhu už nějakou dobu sledujeme. Vznikají tu i spontánnější rozhodnutí, kdy při vhodné příležitosti autorku či autora oslovíme a domluvíme se na další schůzce či návštěvě ateliéru. Samozřejmě dostáváme i řadu e‑mailů s portfolii.
Jak pracujete s díly, jejichž tržní hodnota teprve vzniká?
Vycházíme z komparace a hledáme co nejpodobnější ekvivalenty. Sledujeme autory či autorky, které již trh zaznamenal. To znamená, že srovnáváte s autory a autorkami s podobným vzděláním, výstavní historií a uměleckou trajektorií, jejichž ceny už jsou nastaveny.
Na jaká díla se můžeme těšit na vaší již 23. aukci?
Připravujeme živou i online grafickou aukci a možná zopakujeme i online aukci novoročenek, která vzbudila mezi sběrateli velký zájem. Ve spolupráci s významnými sběrateli, umělci a galeristy se nám do živé aukce, která proběhne 28. listopadu, opět podařilo získat kvalitní a výjimečná díla. V aukčním katalogu se nám rýsují samostatné kapitoly UB12, Sopko, Načeradský či Ouhel a Rittstein. Velkou pozornost věnujeme velkým dámám českého výtvarného umění – Adrieně Šimotové, Aleně Kučerové, Věře Janouškové a Jitce Válové.
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Co bude vaším největším tahákem?
Největší pozornost na sebe určitě strhne drátěná studie Karla Malicha z let 1975–80. Po zkušenostech s naší prosincovou výstavou, ke které jsme v archivech dohledávali a dohledali fotografie, jsme také velkou péči věnovali due diligence nabízeného díla z aukce. Z vědecko‑výzkumného pracoviště Akademie výtvarného umění jsme z archivu Jiřího Ševčíka získali dobové fotografie nabízeného objektu a dochována je i e‑mailová korespondence mezi panem Ševčíkem a Federicem Diazem, z jehož sbírky dílo pochází. Diaz byl Malichův student na pražské AVU a později i přítel a garant Malichových realizací. Ševčík s Diazem v letech 2004–2006 spolupracovali na přípravě několika výstav. Jednalo se o výstavy Feeling the Line v Marian Goodman Gallery v New Yorku a výstavu Turbulence pro Museum Kampa. Naše listopadová aukce tak bude pro sběratele jedinečnou možností získat autentické dílo, které na rozdíl od pozdějších realizací vytvořil autor sám ve svém ateliéru. S tím koresponduje i vyvolávací cena, která odpovídá výjimečné provenienci a jedinečnosti a činí 3,8 milionu korun.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Investice do umění.
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