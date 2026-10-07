Jaký je zatím letošní rok v Galerii Magnus Art?
Letošní rok patří k našim nejúspěšnějším a nejrozmanitějším. V lednu jsme představovali kolekci fivewords pětice sběratelů na výstavě Tušení nespatřeného, následovalo Endless Curiosity s českou malbou ze sbírky nizozemského páru a potom soukromá kolekce Ronyho Plesla, inspirovaná pojmem „memento mori“. Nyní otevíráme Kabinet života Oldřicha Uttendorfského.
Těší mě, jak odlišné podoby sběratelství klientů J&T Banky můžeme ukazovat: od společných nákupů několika přátel po celoživotní vášeň jednoho člověka. Vedle výstav jsme představili letošní žebříček umělců J&T Banka Art Index i Art Report, který ukázal, že nejsilnější motivací sběratelů k nákupu je emocionální hodnota díla.
Aktuálně u vás probíhá výstava soukromé sbírky Oldřicha Uttendorfského Kabinet života. Co vše je na ní k vidění?
Egyptská mumie kočky, africké masky, japonské pohřební roucho nebo dinosauří vejce se tu potkávají se současným českým uměním. Najdete tu práce Federica Díaze, Ronyho Plesla, Jakuba Špaňhela či Terezy Štětinové. Nejde ale o nahodilé seskupení rarit. Sbírku, která vznikala více než šedesát let, spojuje téma koloběhu života. Oldřich Uttendorfský je lékař a diplomat a jako porodník zažíval zrození i konečnost velmi zblízka.
Zajímavý je také způsob, jak s předměty zachází. Doma je přesouvá tak dlouho, dokud spolu nezačnou pomyslně komunikovat. Stejný princip přenášíme i do galerie: důležitější než rozdělení na umění, přírodniny a historické artefakty jsou jejich souvislosti. A přitom celá sbírka začala docela nenápadně. Ještě jako student v Nizozemsku si šel koupit stůl, na něm stál Edisonův fonograf a domů si odnesl obojí. Je to pozvání do myšlení člověka, kterého nepřestává zajímat a fascinovat svět. V této podobě se jeho sbírka veřejnosti otevírá poprvé a zřejmě také naposledy.
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Galerie se zaměřuje na podporu sběratelství. Jak konkrétně se snažíte kultivovat nové sběratele?
Neukazujeme jeden správný způsob, jak umění sbírat, ale různé možnosti sběratelství. Někdo se soustřeďuje na určitého autora, jiný na období nebo zemi. Další se nechá vést tématem, které je mu osobně blízké. Vedle samotných děl proto představujeme i příběhy jejich majitelů. Třeba sbírka fivewords ukázala, že pět přátel může sdílet nejen nadšení, ale i náklady a vlastnictví děl, která mezi jejich domovy putují. Chceme, aby si návštěvník odnesl inspiraci pro vlastní cestu, ne seznam toho, co by měl koupit. Vstup na všechny výstavy je navíc díky podpoře J&T Banky zdarma.
Jaké typy sbírek nebo autorů chcete představit v dalších letech?
Na začátku roku 2027 chystáme výstavu sbírky fotografií, kterou jsme u nás ještě neměli. Máme naplánované výstavy na dva roky dopředu, pořadí se ale v průběhu mění. Vždy hledáme nový příběh a jiný pohled na sběratelství. Zajímá nás nejen to, co lidé shromáždili, ale také proč si vybrali právě tato díla a jak s nimi žijí.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Investice do umění.
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