Německá policie v úterý ráno zadržela bývalého šéfa rozvědky BND Augusta Hanninga pro podezření ze špionáže, píše agentura DPA a další německá média. Kromě Hanninga zadržela také jeho bývalého spolupracovníka Manfreda D.
Veřejnoprávní rozhlasové stanice i list Süddeutsche Zeitung uvádějí, že Manfred D. je podezřelý, že nejméně do roku 2022 Hanningovi za úplatu dodával přísně utajované informace. Hanning údajně minimálně jednou vypracoval bezpečnostní analýzu pro cizí zpravodajskou službu. Podle médií nešlo o Rusko.
Manfred D. býval vedoucím Hanningovy kanceláře a pro rozvědku s přestávkou pracoval až do letošního jara. Letos 80letý Hanning BND vedl v letech 1998 až 2005, pak působil na vysoké pozici na ministerstvu vnitra. Později přešel do soukromé sféry a pracoval jako bezpečnostní poradce. Manfred D. působil jako Hanningův asistent na ministerstvu vnitra, pak se ale vrátil do BND na post vedoucího kanceláře šéfa rozvědky. „V této funkci měl přístup k mnoha informacím podléhajícím utajení,“ uvedlo generální státní zastupitelství.
Zřejmě na jaře 2010 se oba obvinění domluvili, že Manfred D. bude Hanningovi za peníze obstarávat informace z rozvědky. Hanning je pak mohl využívat při svém podnikání, uvádí se také v prohlášení generálního státního zastupitelství. Nejméně do června 2022 Manfred D. údajně poskytl Hanningovi asi 2000 dokumentů, v nichž byly často utajované informace. Tyto materiály byly určeny výhradně pro vnitřní využití BND, například pro přípravu jejího vedení na zpravodajské porady o aktuální situaci. Jde o pravidelné schůzky vedoucích činitelů německých ministerstev a zástupců bezpečnostních úřadů na úřadu německého kancléře.
Podle generálního státního zastupitelství Hanning použil informace, které mu Manfred D. dodal, k vytvoření analýzy pro zástupce tajné služby cizího státu. O jaký stát šlo, tisková zpráva neuvádí. Není ani jasné, zda vypracovaná analýza dorazila ke svému adresátovi. „Kromě toho byl Hanning v intenzivním kontaktu s jistým zástupcem jiné státní zpravodajské služby. Celé roky mu dodával politické informace a částečně vycházel z materiálů, které získával od Manfreda D.,“ popsalo generální státní zastupitelství.
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