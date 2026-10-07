Stovky miliard korun na účtech penzijních fondů, obcí, měst a krajů by podle ministryně financí Aleny Schillerové mohly pomoci rozvoji české ekonomiky. Jednou z cest jsou dluhopisy Národní rozvojové banky kryté státní zárukou. Banka je může vydávat už více než rok a financovat z nich například infrastrukturu, dostupné bydlení nebo domovy pro seniory. Přesto dosud žádné nevydala.
Zájem o jejich nákup by přitom penzijní fondy měly. Podle předsedy představenstva banky Tomáše Nidetzkého však chybějí připravené projekty, jejichž investoři by tento způsob financování chtěli využít. „Všichni si zvykli na dotace, tak proč by si půjčovali?“ říká. V rozhovoru pro HN vysvětluje, co brání využití těchto peněz a proč by Česko mělo část evropských dotací nahradit zvýhodněnými úvěry a zárukami.
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- O tom, že musí skončit dotační obezita, se mluví už mnoho let. Proč by k tomu mělo dojít právě teď?
- Proč tu nejsou projekty měst a obcí?
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