Loajalita se samozřejmě cení. Zastat se partnera, přítele, kolegy, který se dostane do úzkých, bývá většinou správná věc. Jenže i loajalita by se měla projevovat chytře. Pokud tato podmínka není splněna, bývá efekt přesně opačný, než loajální osoba zamýšlela.
První dáma Eva Pavlová se zastala svého muže, prezidenta Petra Pavla, který se rozhodl nezúčastnit komunálních voleb a dal přednost dovolené na motorkách v Maroku. Na Instagramu první dáma napsala: „Stát poprvé pevně stanovil termín komunálních voleb přímo zákonem. Zároveň ale neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji, a to nejen ze zahraničí, ale ani z jiného místa v České republice, kde právě pracují, studují nebo tráví čas.“
V překladu: „Kdyby se dalo volit na dálku, tak by problém nevznikl. Za to, že prezident nepřijde k volbám, nemůže prezident. Může za to stát.“
Věcně lze dát první dámě za pravdu.
Co se dočtete dál
- V čem má první dáma pravdu.
- V čem je bohužel úplně mimo.
- Proč je její vstup do debaty „medvědí službou“ prezidentovi i myšlence elektronických voleb.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace