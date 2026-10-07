Veteráni ruské války na Ukrajině mají tvořit novou elitu země, která nahradí úředníky z devadesátých či nultých let. Nová válečnická třída bude alespoň podle plánů prezidenta Vladimira Putina oddaná Kremlu, který tak navíc předejde nespokojenosti vysloužilců po návratu z bojiště. Už se objevují falešní veteráni, kteří se frontě vyhnuli, zato chtějí postoupit na kariérním žebříčku.
ANALYSIS: A Russian officer wanted by Ukraine for Bucha war crimes has taken a seat in the State Duma alongside 45 other invasion veterans. Nursultan Mussagaleev joins parliament as Moscow integrates war participants into politics. https://t.co/eKH1Vm6Wxc— KyivPost (@KyivPost) October 1, 2026
Středa, 30. září. První zasedání nové ruské dumy zahájil dvacetivteřinový potlesk vestoje. Poctěni byli ti čerství poslanci, kteří prošli speciální vojenskou operací, rozuměj ruskou válkou proti Ukrajině. Ti nyní tvoří jistě desetinu parlamentu. „Ti, kteří na bojišti prokázali naprostou oddanost vlasti, se setkali se širokou podporou voličů. Vidím je zde v sále,“ nechal se slyšet ruský prezident, který tak vysloužilce osobně přivítal na sněmovní půdě.
Co se dočtete dál
- Kolik vysloužilců z Ukrajiny sedí v parlamentu.
- Kde vládnou veteráni z ukrajinské války.
- Komu slouží program „Čas hrdinů“.
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