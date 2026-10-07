Klíčový železniční uzel ve slovenské Žilině bude bez funkčních trolejí minimálně do 12. října. Rozhodlo o tom středeční zasedání krizového štábu tamní železniční správy ŽSR. HN o tom informovala mluvčí ŽSR Petra Láníková.
Uzel je bez funkčních trolejí už několik týdnů – nejdřív se měnila napájecí soustava ze stejnosměrné na střídavou a den nato zahořelo zabezpečovací zařízení. Obě události spolu podle dřívějšího vyjádření výrobce zařízení, české firmy AŽD, pravděpodobně mohly souviset.
„Moji lidé mi říkali, že ta souvislost tam být může. Někdo říká, že je to 50 : 50, další 60 : 40,“ řekl minulý týden HN generální ředitel ŽSR Miroslav Garaj.
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