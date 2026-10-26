Americký prezident Donald Trump je přesvědčen, že Spojené státy ve skutečnosti prodělávají na aliancích, které po světě mají. Proto v ekonomice nebo třeba ohledně výdajů na obranu velmi silně tlačí na Evropany i na další americké partnery. A často zpochybňuje, zda mají aliance pro USA vůbec jakýkoliv smysl. „Zcela se plete,“ říká v rozhovoru s HN přední světová odbornice na fungování mezinárodních spojenectví Brett Ashley Leedsová. „Pokud by aliance skončily, Američané by zjistili, že na této spolupráci záviseli daleko více, než si uvědomovali.“
Známý historik Odd Arne Westad tvrdí, že nejnebezpečnějším faktorem, který by mohl vést k válce mezi velmocemi, je fakt, že USA zpochybňují pevnost NATO. Souhlasíte?
Co se dočtete dál
- Jaký užitek mají USA z aliancí.
- Jak by to zásadně zkomplikovalo jejich postavení ve světě, kdyby o spojence přišli.
- Jak by se americká politika změnila, pokud by se příštím prezidentem stal kandidát Demokratické strany.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace