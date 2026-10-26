Americký prezident Donald Trump je přesvědčen, že Spojené státy ve skutečnosti prodělávají na aliancích, které po světě mají. Proto v ekonomice nebo třeba ohledně výdajů na obranu velmi silně tlačí na Evropany i na další americké partnery. A často zpochybňuje, zda mají aliance pro USA vůbec jakýkoliv smysl. „Zcela se plete,“ říká v rozhovoru s HN přední světová odbornice na fungování mezinárodních spojenectví Brett Ashley Leedsová. „Pokud by aliance skončily, Američané by zjistili, že na této spolupráci záviseli daleko více, než si uvědomovali.“

Známý historik Odd Arne Westad tvrdí, že nejnebezpečnějším faktorem, který by mohl vést k válce mezi velmocemi, je fakt, že USA zpochybňují pevnost NATO. Souhlasíte?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaký užitek mají USA z aliancí.
  • Jak by to zásadně zkomplikovalo jejich postavení ve světě, kdyby o spojence přišli.
  • Jak by se americká politika změnila, pokud by se příštím prezidentem stal kandidát Demokratické strany.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.