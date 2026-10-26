Elon Musk opět předvedl show, která obletěla svět. Na testovacím polygonu společnosti SpaceX v Texasu 15. října ukázal novou generaci elektromobilu Tesla Roadster. Auto, které nejenže dokáže zrychlit z nuly na stovku za méně než sekundu, ale umí se také vznést do vzduchu, přeskočit překážku nebo udělat salto. Zkrátka automobil, který jako by přijel ze sci-fi filmu.

Velkolepé představení okamžitě přitáhlo pozornost médií i automobilových nadšenců. Jak vlastně létající Tesla funguje? Kolik plynu spotřebuje při jednom skoku a kolik by taková zábava mohla stát? O odpovědi požádala redakce HN docenta Jaroslava Kousala z Fakulty strojní ČVUT, který se zabývá kosmickou technikou a přednáší mimo jiné o kosmických pohonech.

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Co se dočtete dál

  • Kolik stojí jediný výskok létající Tesly. Odborník z ČVUT spočítal spotřebu.
  • A kolik výskoků Roadster zvládne na jednu náplň.
  • Proč byla zvolena dlouho známá technologie a proč ji pohání dusík.
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