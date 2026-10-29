Zavádění AI do firemního provozu, její využití ve veřejné správě a zdravotnictví, robotický úl, plánování dopravy z mobilních dat nebo debata o vlivu umělé inteligence na lidskou důstojnost. To je jen malý výčet z pátého ročníku Dnů AI, které se uskuteční od 2. do 15. listopadu a nabídnou na 250 akcí ve všech 14 krajích.
S podtitulem Testováno na lidech akce ukáže, jak umělá inteligence reálně mění práci i každodenní život. Zaměří se však také na etické otázky spojené s jejím využíváním – ať už jde o její roli ve zdravotnictví, nebo o dopady na duševní pohodu. Pozornost nebude věnována pouze možnostem, které AI v těchto oblastech nabízí, ale také odpovědnosti, jež se s jejím využíváním pojí.
„Umělá inteligence pro mě není primárně technologické, ale celospolečenské téma. O tom, jak ji využívat, by proto neměli debatovat jen technologové. Dny AI jsou dva týdny, kdy se k té debatě může přidat kdokoli,“ říká Luděk Šafář, ředitel organizace prg.ai a předseda České národní AI platformy (CNAIP), která festival pořádá.
Loni Dny AI přilákaly přes 14 tisíc lidí na 243 akcí ve 35 městech. Letos pořadatelé očekávají ještě vyšší účast. Naprostá většina akcí je přitom zdarma. Vedle odborných konferencí program nabídne workshopy, hackathony, praktické ukázky i setkání určená lidem, kteří se umělé inteligenci profesně nevěnují.
Od pilotního projektu k reálným výsledkům
Jedním z hlavních bodů programu bude konference AI for Business, která se uskuteční 4. listopadu v pražské budově ČSOB SHQ. Pod mottem Scale or Stall se zaměří na otázku, jak převést úspěšný pilotní projekt do každodenního fungování firmy a jak měřit jeho přínos.
Na konferenci vystoupí přes 50 lidí z vedení firem, které už AI nasadily. Sdílet budou zkušenosti s implementací včetně toho, co se nepovedlo. Program doplní případové studie, krátké prezentace a workshopy v sedmi tematických liniích.
„Fáze experimentování je totiž už za námi – teď je čas zaměřit se na rozvoj byznysu,“ uvádí Šafář. Konference tak reaguje na jednu z klíčových otázek, které dnes firmy řeší: jak dostat umělou inteligenci z testovacího provozu do každodenního fungování a přeměnit technologické možnosti v konkrétní přínosy.
Praktickému nasazení AI se budou věnovat také další akce. Konference AI Reality‑check 2026, kterou pořádají BigHub a Microsoft, nabídne 4. listopadu diskuse a příklady z produkčního provozu multiagentních systémů. Cisco AI Day 3. listopadu představí možnosti budování vlastního AI serveru, zabezpečení aplikací a správy podnikové infrastruktury.
Zajímavý pohled na využití dat nabídne také společnost O2. Na workshopu AI a mobilita, který se uskuteční 12. listopadu, předvede, jak lze z anonymizovaných dat mobilní sítě vytvářet nástroje pro plánování dopravy, turismu nebo rozvoje měst. Společnost SAP zase připravuje setkání AI v enterprise: Od záměru k zodpovědnosti, zaměřené na zavádění AI v podnikovém prostředí.
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AI ve státní správě i zdravotnictví
Umělá inteligence se stále více prosazuje také mimo soukromý sektor. Konference AI for Gov, plánovaná na 9. listopadu v CIIRC ČVUT v Praze, se zaměří na její zavádění do veřejné správy. Setkání určené zástupcům ministerstev, úřadů, krajů, měst a obcí nabídne konkrétní příklady z praxe i prostor pro sdílení zkušeností.
Další oblastí bude zdravotnictví. Akce AI for Health, kterou prg.ai pořádá společně se společností MSD, se uskuteční 10. listopadu a propojí odborníky z praxe, technologické inovátory a zástupce pacientů. Diskutovat budou o současném využití umělé inteligence, dezinformacích i řešeních, která mohou pomoci jednotlivým aktérům zdravotnického systému.
Program nezapomíná ani na výzkum. Young AI Research Forum, jež organizují prg.ai, CZ AI Factory a CIIRC ČVUT, 10. listopadu propojí začínající výzkumníky s lidmi, kteří mají zkušenosti s přenosem výsledků do průmyslu, ověřováním prototypů a vstupem technologických řešení na trh.
Letošní podtitul festivalu se ale neodráží jen v odborných debatách. Workshop AI Says I’m Fine 3. listopadu se zaměří na to, proč lidé svěřují chatbotům své pocity. Studující středních škol budou 4. listopadu na Matematicko‑fyzikální fakultě Univerzity Karlovy diskutovat o tom, zda může být AI dobrým kamarádem. A 13. listopadu přiblíží teolog František Štěch encykliku papeže Lva XIV. Magnifica humanitas, která se na umělou inteligenci dívá optikou lidské důstojnosti.
Robotický úl, AI dvojče i hackathony
Dny AI se ovšem neomezí jen na Prahu ani na odborná setkání. Program napříč republikou ukáže širokou škálu využití umělé inteligence – od průmyslu a vzdělávání po ochranu přírody.
Mezi neobvyklé ukázky patří robotický včelař výzkumníků z Centra umělé inteligence ČVUT. Návštěvníci 3. listopadu na Fakultě elektrotechnické ČVUT mohou pozorovat, jak počítačové vidění a senzory pomáhají sledovat život včelstva.
V Hradci Králové si zájemci 3. listopadu budou moci vytvořit vlastní AI dvojče a tamní inovační centrum představí připravovaný královéhradecký AI hub. V Brně chystá společnost AT&T 6. listopadu celodenní hackathon, v Plzni se uskuteční hned dva. V Mladé Boleslavi se neziskové organizace naučí využívat AI v komunikaci a pardubická Sféra nabídne třídenní program o AI a digitálním wellbeingu pro školy, rodiny i studující.
Technologické firmy představí také vlastní řešení. Na AI Demo Night, pořádané společností Apify 4. listopadu, dostanou týmy z pražské AI scény pět minut na živou ukázku svých produktů. V Abertamech se 12. listopadu setkají firmy z Česka a Saska a liberecká iQlandia otevře 14. listopadu miniexpozici s robopsem HafiQ.
Umělá inteligence pro každého
Součástí Dnů AI budou také akce pro děti, seniory a širokou veřejnost.
„Velkou silou festivalu je jeho mezigenerační a regionální přesah. Stejně důležité jako špičkové odborné konference pro firmy jsou pro nás praktické dny v městských knihovnách, workshopy pro seniory nebo vzdělávací programy pro školy, které mladé generaci ukazují, jak AI používat efektivně a bezpečně,“ říká Tereza Vodičková, koordinátorka Dnů AI 2026.
Na 250 akcí ve všech 14 krajích tak nabídne prostor jak pro odbornou debatu, tak těm, kteří se chtějí s možnostmi umělé inteligence teprve seznámit.
Kompletní program je již nyní dostupný na webu dny.ai. Na vybrané workshopy a konference s omezenou kapacitou je potřeba se předem registrovat.
Text vznikl ve spolupráci se spolkem prg.ai.
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