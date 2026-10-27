Technologické akcie se v posledních týdnech dostaly pod tlak. Investoři se zbavovali zejména titulů spojovaných s umělou inteligencí. Důvodů je více: rostoucí inflace, očekávané zvyšování úrokových sazeb nebo obavy z obřích investic do AI. V některých případech však analytici považují reakci trhu za přehnanou a současné ceny za zajímavou nákupní příležitost. Zájem investorů o AI navíc znovu oživuje plánovaný vstup společnosti Anthropic na burzu.
Na pět akcií, u nichž by nedávný výprodej mohl představovat příležitost k nákupu, se zaměřil německý deník Handelsblatt. Vycházel přitom z titulů, které patří mezi nejčastěji držené v portfoliích amerických hedgeových fondů. Z nich vybral pět společností, jejichž akcie od letošního maxima ztratily nejméně 20 procent. Zároveň je 90 procent analytiků doporučuje k nákupu a jejich průměrné cílové ceny naznačují potenciál růstu minimálně o 30 procent.
Co se dočtete dál
- Proč akcie spojené s AI klesaly.
- Kterých pět akcií může být zajímavou investicí.
- Jaký růstový potenciál a rizika nabízejí.
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