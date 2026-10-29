Na maloobchodním trhu vypukl nový spor. Tentokrát kvůli reklamní kampani Ceny v klidu, kterou letos počátkem roku spustil Lidl. Řetězec z německé skupiny Schwarz Gruppe v ní klientům slibuje trvale nízké ceny vybraných produktů. Zpočátku do ní zařadil několik desítek především základních potravin, ale postupně přidal více než stovku dalšího zboží včetně drogerie.

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Co se dočtete dál

  • Co se Penny na uvedené kampani nelíbilo.
  • Jak postupoval soud.
  • Jaké další podobné spory řetězce mezi sebou vedou.
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