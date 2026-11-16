Společnost Emun letos slaví patnáct let. Začínala v době, kdy v Česku nefungovaly svěřenské fondy a pojem family office skoro nikdo neznal. Dnes pomáhá podnikatelským rodinám chránit a předávat majetek napříč generacemi a podílí se na správě majetku v trustech a nadacích v objemu přes 64 miliard korun.
Vedle obhospodařování individuálních klientských portfolií založil Emun řadu fondů, mezi nimi Emun Global Unicorns. Přes něj mají klienti Emunu podíly v nejžádanějších soukromých firmách světa. Jednou z nich je Anthropic. Společnost, která stojí za modelem Claude a patří k nejrychleji rostoucím firmám na světě. Ve čtvrtek 19. listopadu se navíc chystá vstoupit na americkou burzu Nasdaq. Hodnota Anthropicu by přitom mohla dosáhnout až 1,5 bilionu dolarů, což by z něj učinilo jedno z největších IPO v historii.
Se zakladatelem Emunu Petrem Laštovkou jsme mluvili o tom, jak složité je dostat se k podílům v takových firmách, proč současný rozmach AI nelze srovnávat s dot-com bublinou nebo jak čeští dolaroví milionáři přemýšlejí o plánu B a jak se staví portfolia pro turbulentní dobu.
Co se dočtete dál
- Jak je možné se dostat k podílům firem jako Anthropic nebo Revolut.
- Jak dnes přistupují klienti Emunu k plánu B.
- Jak se staví odolné portfolio pro turbulentní dobu.
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