Pokud chce mít český byznys, politická scéna a veřejnost obecně vodítko ohledně toho, jak by se na mezinárodní scéně mohl v příštích dvou letech chovat Donald Trump, bude dobré sledovat nadcházející velké mezinárodní summity. Už příští týden se na schůzce Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) Trump dost možná sejde s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Si a Trump se nejspíš potkají i v prosinci v americkém Miami na summitu skupiny zemí G20, kam by americký prezident mohl pozvat i šéfa Kremlu.

„Sledujte tyto nadcházející velké mezinárodní události, co na nich prezident Trump bude říkat a co případně dohodne,“ vyzývá Čechy Stephen King, který byl americkým velvyslancem v Praze během Trumpova prvního prezidentského období.

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