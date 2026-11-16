Zachraňovat staré budovy za každou cenu nemusí být vždy správné. A to ani z ekologického hlediska. Překvapivě to říká architekt, který se proslavil právě rekonstrukcemi historických staveb. Marek Tichý, vedoucí pražského ateliéru TaK Architects, má za sebou například obnovu pražského hotelu InterContinental (nyní Fairmont Golden Prague), paláce Elektrických podniků nebo Werichovy vily.
Přesto upozorňuje, že některé administrativní budovy ze 70. až 90. let jsou v tak špatném technickém stavu, že jejich oprava může mít větší uhlíkovou stopu než demolice a následná novostavba. Každé rozhodnutí by proto podle něj mělo vycházet z důkladného posouzení ekonomických i ekologických dopadů. Sám nyní pracuje na dalších významných pražských stavbách, včetně rekonstrukce Paláce Lucerna.
Loni dvakrát zvítězil v soutěži Best of Realty, která oceňuje nejlepší developerské projekty a jejímž mediálním partnerem jsou Hospodářské noviny. Letošní výsledky budou vyhlášeny 19. listopadu 2026 v pražském Foru Karlín a Marek Tichý je jedním z porotců.
Jaký máte pocit ze současných developerských projektů? Zlepšuje se jejich kvalita?
Co se dočtete dál
- Jak se změnily developerské projekty za posledních třicet let.
- Co dělá současnou českou architekturu silnou.
- Jak úspěšný architekt vnímá sledování uhlíkové stopy či cirkulární ekonomiku.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace