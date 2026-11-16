Naplnění ambicí a potřeb EU vyžaduje výraznější investice do obnovitelných zdrojů. Nejde jen o zelené cíle, ale i o schopnost zajistit dostatek energie z vlastních zdrojů, konkurenceschopnost, posílení energetické nezávislosti a bezpečnosti dodávek. Tomu nahrávají rychlá realizace i výrazně klesající náklady na technologie a instalaci solárních panelů či větrných turbín, což zvyšuje jejich konkurenceschopnost a ekonomickou efektivitu. S rostoucím podílem OZE roste také potřeba energii bezpečně a efektivně ukládat. Obnovitelné zdroje spolu s bateriovými úložišti proto považuji za jednu z klíčových investic do evropské budoucnosti.
Podle předběžných dat Eurostatu dosáhl v roce 2025 podíl OZE na hrubé konečné spotřebě energie 26,2 %. K cíli EU 42,5 % v roce 2030 zbývá dlouhá cesta. Unie postupuje, stávající tempo ale nestačí. Roční přírůstky by musely být více než trojnásobné oproti uplynulému roku. Švédsko přibližně s 65% podílem, Finsko s 53 % či Dánsko s 48 % přitom ukazují, že cíle naplnit lze. Jejich přírodní podmínky neokopírujeme, zkušenostmi se ale inspirovat můžeme.
Pokud zůstaneme u nás, odstup Česka je patrný zejména u samotné elektřiny, kde OZE loni pokrývaly jen 19,2 % její hrubé spotřeby, zatímco v EU téměř polovinu. Přírodní potenciál ČR zůstává z velké části nevyužit a už teď je zřejmé, že do několika let se z vývozce staneme čistým dovozcem elektřiny. Pro zrychlení nových realizací v ČR potřebujeme efektivnější povolovací procesy, posilování sítí, vyšší politickou podporu i osvětu obyvatel.
Rozměr aktuální energetické proměny ilustrují datová centra a AI. Goldman Sachs očekává, že jejich globální spotřeba elektřiny mezi lety 2025 a 2030 vzroste o 170 %. Takový nárůst může narazit na dostupnost připojení, zařízení, pracovníků či vody pro chlazení. Bez investic do energetické infrastruktury může digitální rozvoj zpomalit a zároveň zesílit tlak na ceny elektřiny.
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Stejnou pozornost proto musíme věnovat nejen výrobě, ale i ukládání a přenosu elektřiny a řízení spotřeby. Baterie umožňují přesunout část výroby do hodin vyšší poptávky a stabilizovat soustavu. Ani v kombinaci s flexibilní spotřebou však zcela nevyřeší dlouhá období bez slunce a větru. OZE proto musí fungovat i s dalšími zdroji.
Z pohledu investora je pak podstatná ekonomika projektu v reálném provozu. Rostoucí poptávka automaticky nezaručuje výnos každé elektrárně či baterii. Rozhoduje lokalita, pořizovací cena i realistický odhad příjmů při rostoucí konkurenci.
Tím se řídíme i ve Wood & Co. Renewables podfondu. Vybíráme projekty s vyřešenými povoleními a připojením k síti, které můžeme realizovat se zkušenými místními partnery a po zprovoznění prodat strategickým investorům. Solární elektrárna v Rumunsku a bateriové úložiště ve Švédsku již fungují, další dvě úložiště stavíme ve Finsku. K 30. dubnu 2026 dosáhlo zhodnocení podfondu od založení 24,2 %, tedy 12 % ročně v anualizovaném vyjádření. Historický výnos samozřejmě nezaručuje budoucí výsledky. Ukazuje ale, že proměna energetiky přináší konkrétní investiční příležitosti. Rozhodující bude dokončit projekty včas a za udržitelných nákladů.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Obnovitelná energie.
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