Čím se Andrew Solar Energy zabývá?
Navrhujeme a stavíme fotovoltaické elektrárny (FVE) doplněné o bateriová úložiště pro výrobní společnosti.
Pro koho se řešení hodí nejvíce?
Pro firmy s velkým odběrem elektřiny: výrobní podniky, datová centra či zemědělské provozy. Baterie se vyplatí při vícesměnném provozu, při správném nastavení pomůže i skladům, obchodům, kancelářím nebo provozům s nárazovou spotřebou.
Jak se díky FVE změní náklady firmy?
Stanou se předvídatelnými. Část spotřeby, kterou pokryje vlastní výroba, má dlouhodobě stabilní cenu bez ohledu na výkyvy trhu. Firma tak lépe plánuje rozpočet a dlouhodobě získává výhodu na trhu před konkurencí, která je na cenách energií plně závislá. Snižují se provozní náklady a roste i hodnota nemovitosti.
V čem je váš přístup jiný?
Nejprve vyhodnotíme spotřebu za celý rok. Při návrhu pak posuzujeme reálnou potřebu, procentuální pokrytí spotřeby výrobou FVE, dlouhodobou návratnost i možnosti budoucího rozšíření.
Cílem není největší elektrárna, ale ta, která se firmě nejrychleji vrátí a dobře se doplní s dalšími kroky. Předimenzovaný systém zbytečně prodražuje investici, poddimenzovaný nevyužije potenciál. Zákazník tak dostane dobře vyvážený komplet, který lze v budoucnu rozšířit o další výkon, baterii nebo nabíjecí stanice.
Co zákazník dostane?
Kompletní řešení na klíč: analýzu, projekt, stavební povolení, připojení k distribuční síti, instalaci, servis i monitoring. Zákazník má jednoho partnera a nekoordinuje více dodavatelů.
Proč k FVE doporučujete baterii?
Baterie uloží polední přebytky a uvolní je, když je firma potřebuje. Také umí ořezávat odběrové špičky a hlídat rezervovaný příkon, čímž snižuje platby za distribuci. Baterie může sloužit jako záložní zdroj v případě výpadku distribuční sítě.
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Dále umožňuje nakupovat v levnějších tarifech, obchodovat s elektřinou (nabíjení při nízkých či záporných cenách, vybíjení při nejvyšších) a u citlivých provozů slouží jako záloha při výpadku sítě. Řízení je automatické podle cen a predikce spotřeby, takže se náklady snižují průběžně a bez práce navíc.
Kromě napojení baterie na FVE realizujeme samostatná velká bateriová úložiště, která slouží pro obchodování na energetické burze či případně pro služby výkonové rovnováhy.
Jak souvisí FVE s elektromobilitou?
Jde o další využití kombinace FVE a baterie: nabíjení firemních i zaměstnaneckých vozů z vlastní levné energie. Praktickým zhodnocením pozemků může být i výstavba krytých parkovacích míst, tzv. carportů, zastřešených fotovoltaickými panely a vybavených nabíjecími stojany. I v této oblasti umíme firmám pomoci a nabídnout své služby.
Jak začít?
Připravíme nezávaznou analýzu spotřeby a navrhneme ideální kombinaci FVE a baterie. Firma uvidí, kolik ušetří, o kolik vzroste podíl vlastní elektřiny a kdy se jí investice vrátí.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Obnovitelná energie.
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