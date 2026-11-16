Anthropic patří mezi ikony probíhající AI revoluce. Americká společnost, která ve čtvrtek vstoupí na burzu Nasdaq, je proslulá nejen svým modelem, ale také opakovanými varováními, že umělá inteligence může zničit lidstvo. Na další rozvoj této technologie chce získat od investorů pořádný balík peněz. Při takzvaném IPO (první veřejné nabídce akcií) by to mohlo být až 64 miliard dolarů. Vedle toho hodlá získat finance také prostřednictvím neveřejného úpisu. Celkově by tak firmě ze San Francisca mohlo za určitých okolností přistát na účtu kolem 100 miliard dolarů.
Cenové rozpětí akcií pro IPO je nastaveno na 70 až 78 dolarů. Kvůli obrovskému zájmu však může být konečná cena ještě vyšší. Od ní se bude odvíjet také ocenění společnosti, které by podle Financial Times mohlo při započtení potenciálních budoucích akcií dosáhnout až 1,5 bilionu dolarů. Pět let stará firma by se tak zařadila mezi nejhodnotnější veřejně obchodované společnosti světa. Některé analýzy přitom naznačují, že investoři mohou za uvedených podmínek získat akcie relativně levně.
Co se dočtete dál
- Jaké očekávání mají analytici od velkého burzovního debutu.
- Proč může být nákup akcií Anthropic výhodný a na co si dát pozor.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace