Když lidé masově demonstrují, je dobré si položit otázku, proč to vlastně dělají. V nynějším případě se zdá být odpověď jasná. Protest je zaměřen na obranu veřejnoprávních médií, o čemž svědčí i název největší demonstrace „Letná proti 4:36“ – což je odkaz na čas, ve kterém vládní koalice protlačila prvním čtením ve sněmovně zákon o změně financování České televize a Českého rozhlasu.

Jenže rozsah protestů (v neděli na Letné šlo o největší demonstraci od roku 1989) je takový, že jejich důvody budou zřejmě hlubší a komplexnější. Co tedy za demonstracemi, kterých se účastní statisíce lidí, může stát? A mohou s něčím reálně pohnout?

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