Kogenerační jednotky patří mezi nejefektivnější způsoby využití spáleného paliva. Například při klasické výrobě elektřiny totiž zůstává velká část výsledné energie nevyužitá – ve formě tepla se ztrácí. Kogenerační jednotky ale toto teplo umí dál zužitkovat a to se tak může použít například na vytápění domů, ohřev vody nebo průmyslové procesy.
Právě vysoká účinnost je jedním z hlavních důvodů, proč můžou tyto jednotky v moderní energetice velmi dobře doplňovat další zdroje. Pro města, obce i průmyslové podniky jsou způsobem, jak snížit náklady na energie, zvýšit svou energetickou nezávislost a současně oproti dodávkám ze sítě omezit emise. Kogenerace totiž dokáže všechny tyto požadavky spojit do jednoho řešení.
Technologie, která šetří energii i rozpočet
Základ každé kogenerační jednotky tvoří soustrojí motor‑generátor. Spalovaným plynem poháněná jednotka vyrábí elektřinu s napětím s frekvencí 50 Hz, díky čemuž lze zdroj snadno připojit do distribuční soustavy. Motor i generátor během procesu výroby elektřiny produkují teplo, které je odváděno vodou přes oddělovací výměník do topného systému.
Právě současná výroba elektřiny a tepla odlišuje kogeneraci od běžných zdrojů. Spálené palivo je totiž v podstatě využité dvakrát, díky čemuž je efektivita zařízení podstatně vyšší. To znamená, že je pro dosažení stejného výsledku potřeba spálit výrazně méně paliva – a to šetří náklady. Celková účinnost kogeneračních jednotek u instalací společnosti ČEZ Energo z holdingu ČEZ ESCO zpravidla přesahuje 90 procent.
Investice, která přináší jistotu
Rostoucí význam kogenerací jde dobře ilustrovat na konkrétních příkladech z českých měst, která si moderní jednotky pořizují pro zásobování domácností a obecních budov teplem. Jen v posledních dvanácti měsících ČEZ ESCO uvedlo do provozu hned několik takových instalací.
„Kogenerační technologie si již v mnoha českých městech zajistily pevnou pozici. Tyto zdroje představují významný prvek postupné dekarbonizace a zároveň umožňují obcím dlouhodobě stabilizovat cenu tepla. Oba aspekty budou v následujících letech dále posilovat. ČEZ Energo je proto plně připraveno nabídnout podporu dalším městům i podnikům při zřizování moderních a vysoce efektivních energetických zdrojů,“ říká Martin Václavek, generální ředitel ČEZ Energo.
Co je kogenerační jednotka
Základ tvoří soustrojí motor‑generátor. Spalovaným plynem poháněná jednotka vyrábí elektřinu s napětím s frekvencí 50 Hz, díky čemuž lze zdroj snadno připojit do distribuční soustavy.
Motor i generátor během procesu výroby elektřiny produkují teplo, které je odváděno vodou přes oddělovací výměník do topného systému.
Například v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku v červnu kogenerace doplnila stávající plynovou kotelnu a začala dodávat teplo nejen do okolních bytů, ale zároveň i do nedaleké školy. „V době, kdy ceny energií patří mezi největší obavy domácností, považuji za důležité investovat do řešení, která dávají ekonomický smysl,“ komentoval při slavnostním uvedení do provozu jednatel Technických služeb Bystřice pod Hostýnem Milan Obadal. „Kogenerační jednotka nám pomáhá vyrábět teplo účinněji a vytváří předpoklady pro dlouhodobě stabilní provoz celé soustavy,“ dodal.
Již druhou jednotku od ČEZ ESCO pak letos zprovoznili v Mohelnici na Šumpersku. A například v Jablonci na Nisou je zaměření na kogeneraci ještě větší – tamní teplárenská soustava již využívá celkem šest jednotek, které postupně doplnily a modernizovaly energetickou infrastrukturu města.
„Naším cílem je dlouhodobě provozovat moderní, efektivní a spolehlivou soustavu centrálního zásobování teplem. Kogenerační jednotky nám pomáhají lépe využívat energii, stabilizovat cenu tepla pro odběratele a současně snižovat dopady na životní prostředí,“ popsal při spuštění jednotky v Mechové ulici Petr Roubíček, předseda představenstva Jablonecká energetická.
Financování bez zatížení rozpočtu
Právě podobné projekty přitom ukazují, že investice do kogenerační jednotky zvlášť pro města není jen jednorázovým výdajem. Tyto zdroje jsou zároveň důležitou součástí modernizace českého teplárenství. Významnou výhodou projektů od ČEZ Energo z holdingu ČEZ ESCO je přitom také způsob jejich financování.
Pro řadu nejenom měst a obcí, ale i firem je totiž pořízení moderní kogenerační jednotky výraznou jednorázovou investicí, kterou musí promítnout do svého rozpočtu nebo financovat prostřednictvím úvěru. V případě energetických služeb poskytovaných společnostmi ČEZ ESCO však tento problém odpadá.
Celou investici do výstavby a instalace technologie totiž financuje dodavatel. Zákazník náklady v průběhu let postupně splácí z odběru tepla za předem domluvenou cenu. Zákazník tak získává moderní zdroj tepla a elektřiny bez vysokých počátečních kapitálových výdajů. Díky tomu může soustředit své finanční prostředky na jiné priority, ať už jde o další zlepšení provozu u průmyslových klientů nebo například financování dopravy nebo změn ve veřejném prostoru u zákazníků z řad samospráv.
Tento systém financování jim zároveň umožní pustit se do modernizace energetické infrastruktury, aniž by museli čekat na dotační výzvy nebo složitě hledat investiční zdroje. Dodavatel navíc zajišťuje nejen financování technologie, ale zpravidla také její výstavbu, provoz, servis a dlouhodobou správu.
„Parťák“ obnovitelných zdrojů
Vedle rozpočtů navíc kogenerační jednotky pomáhají ulevit i životnímu prostředí. Nejenže mohou postupně nahrazovat staré uhelné zdroje tepla, vysoká účinnost a méně spáleného paliva zároveň znamená i nižší emise CO₂.
Kogenerace navíc velmi dobře fungují v komplexních systémech s obnovitelnými zdroji a bateriemi a hrají tak důležitou roli v transformací energetiky. Na rozdíl od solárních nebo větrných elektráren dokážou flexibilně reagovat na aktuální poptávku po elektřině a poskytovat výkon ve chvílích, kdy výroba z obnovitelných zdrojů kolísá. Díky tomu je tak dobře doplňuje.
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Významným přínosem je pak rovněž lokální charakter výroby. Elektřina a teplo vznikají přímo tam, kde je potřeba. To znamená nižší zatížení přenosových soustav a menší energetické ztráty. Největší potenciál využití tak mají kogenerace v místech, kde je stabilní odběr – například v průmyslu, nemocnicích, velkých komerčních objektech nebo už zmíněných městských teplárenských soustavách.
Trend, který bude pokračovat
Kogenerační jednotky tak patří mezi technologie, které pomáhají řešit řadu současných výzev energetiky a teplárenství. Mají vysokou účinnost, pomáhají snižovat spotřebu primárních paliv, dobře spolupracují s obnovitelnými zdroji a jsou vhodným řešením pro průmysl, firmy, velké veřejné budovy i teplárenství.
Jako investice kogenerace navíc nehrají důležitou roli jenom z hlediska snižování nákladů. Pomáhají také omezit dopady na životní prostředí a výrazně posílit energetickou bezpečnost. Zatímco v minulosti tak byly vnímány spíše jako specializovaná technologie pro průmysl a teplárny, dnes se kogenerační jednotky stávají jedním z pilířů moderní decentralizované energetiky. A vše nasvědčuje tomu, že jejich význam bude v následujících letech růst.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Obnovitelná energie.
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