Vrcholní politici v pozici prezidenta a premiéra rozleptali českou společnost, říká teolog Benedikt Mohelník, který byl dvanáct let provinciálem dominikánského řádu. „Když lidé vidí, jak Babiš jedná, tedy naprosto sobecky, v zájmu svého byznysu, stává se z toho akceptovatelný princip. A lidé spontánně často reagují stejným způsobem – starají se jen sami o sebe,“ říká. Varovným znamením rozkladu jsou i deklarovaní křesťané jako televizní radní Hana Lipovská, kteří kandidují ve volbách za extremisty.

HN: Jak vám je, když lidé spojovaní s katolickou církví kandidují za strany jako SPD, Volný blok a podobně?

Je mi nedobře a hlavně ty lidi nechápu. Pokud myslí svou víru vážně a zároveň sledují, co ty politické subjekty dělají, tak nechápu, jak se k těmto partajím mohou přidávat. Jestli jim nevyskočí rozpor mezi osobami, které se kolem těchto stran motají, a Ježíšovým příkladem, vírou a křesťanskou tradicí, tak nemohu než kroutit hlavou, kde se stala chyba a co se v těch lidech zaseklo. Jde přece o extrémní politické pozice, které jen zneužívají křesťanský slovník a zkouší, jestli jim někdo sedne na lep.

HN: Co je na působení těchto partají špatně?

Oni ze sebe dělají mesiáše. Nabízejí snadnou cestu ven z problémů, ve kterých se společnost nachází. Jako by měli k dispozici nějaké nadpozemské prostředky. Ale křesťan musí vědět, že Mesiáš je jen jeden, Ježíš Kristus, a žádný jiný nepřijde. Tyhle mesiánské tendence jsou špatně, protože člověk Mesiášem být nemůže. Člověk může jen pracovat, společně s druhými hledat, o něco se snažit. Ale nikdy nepřekročí lidskou rovinu, na které se vše musí odpracovat. Tyto strany ale nabízejí řešení zadarmo a to nemůže fungovat. Naopak to vždy dopadne velmi špatně.

HN: Souvisí to nějak s tím, že často to jsou strany jednoho muže?

Tím mesiánský aspekt ještě víc vyplouvá na povrch. Je tam vůdce, za kterým všichni oddaně jdou, naslouchají mu, poslouchají ho, on vše řídí, on o všem rozhoduje. To ale přece neodpovídá povaze společenského života. Společnost je komunita, musí fungovat na základě souhry mnoha lidí s mnoha talenty a přístupy. Tihle monopolní mesiášové nemohou než přinést zkázu.

