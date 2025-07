Ještě než se uskuteční říjnové sněmovní volby, budou se zřejmě muset soudy zabývat tím, koho k nim pustí, aby usiloval o hlasy voličů. Některé menší strany je totiž chtějí požádat o přezkum. Vadí jim takzvané skryté koalice – uskupení, která se tváří jako jedna strana, ale do voleb se přitom spojila s dalšími subjekty. Argumentují tím, že tak dochází k obcházení volebního zákona. Pro „slepené“ politické subjekty totiž stačí pro vstup do sněmovny jen pět procent hlasů, kdežto jako přiznaná koalice by jich musely získat osm nebo v případě tří a více sdružených subjektů jedenáct procent.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Kdo si na obcházení zákona chce u soudu stěžovat.

Jak se na to dívají například expředseda Ústavního soudu Pavel Rychetský či ústavní právník Jan Kysela.

Jak na to reagují Stačilo! či SPD.