Předvolební průzkumy jsou letos velmi stabilní. Celková podpora jednotlivých stran se hýbe jen velmi pomalu a podobá se výsledkům z posledních sněmovních voleb. Pod těmito stabilními čísly se ale odehrávají viditelné přesuny v rámci jednotlivých demografických skupin.

A mnohdy jde o přesuny velmi nečekané.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč mladí přecházejí k hnutí ANO a jak silný je tento trend.
  • Jak se změnila podpora vládních stran v jednotlivých věkových skupinách.
  • Do jaké míry valorizace důchodů ovlivnila voličské chování seniorů.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.