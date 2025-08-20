Předvolební průzkumy jsou letos velmi stabilní. Celková podpora jednotlivých stran se hýbe jen velmi pomalu a podobá se výsledkům z posledních sněmovních voleb. Pod těmito stabilními čísly se ale odehrávají viditelné přesuny v rámci jednotlivých demografických skupin.
A mnohdy jde o přesuny velmi nečekané.
Co se dočtete dál
- Proč mladí přecházejí k hnutí ANO a jak silný je tento trend.
- Jak se změnila podpora vládních stran v jednotlivých věkových skupinách.
- Do jaké míry valorizace důchodů ovlivnila voličské chování seniorů.
