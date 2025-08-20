Aktuální statistika to říká jasně: v letošních sněmovních volbách usiluje o hlasy voličů 4473 kandidátů – o 770 méně než v minulých volbách v roce 2021. Na jedno poslanecké místo letos připadá 22 adeptů, zatímco před čtyřmi lety jich bylo 26.

Kandidátů je letos dokonce o 3051 méně než ve sněmovních volbách z roku 2017. Je jich nejméně od roku 2002. Počet lidí, kteří se v Česku chtějí stát poslanci a podílet se na správě zákonů a pravidel, podle kterých země funguje, systematicky stagnuje či spíš klesá.

Proč to není dobře?

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Chtějí české politické strany nové kandidáty?
  • Proč zájem mladých o politiku tak klesá.
  • Co dělá s Českem nízký počet kandidátů.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.