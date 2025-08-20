Aktuální statistika to říká jasně: v letošních sněmovních volbách usiluje o hlasy voličů 4473 kandidátů – o 770 méně než v minulých volbách v roce 2021. Na jedno poslanecké místo letos připadá 22 adeptů, zatímco před čtyřmi lety jich bylo 26.
Kandidátů je letos dokonce o 3051 méně než ve sněmovních volbách z roku 2017. Je jich nejméně od roku 2002. Počet lidí, kteří se v Česku chtějí stát poslanci a podílet se na správě zákonů a pravidel, podle kterých země funguje, systematicky stagnuje či spíš klesá.
Proč to není dobře?
Co se dočtete dál
- Chtějí české politické strany nové kandidáty?
- Proč zájem mladých o politiku tak klesá.
- Co dělá s Českem nízký počet kandidátů.
