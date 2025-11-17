S představiteli Motoristů sobě, kteří směřují do vlády, se bývalý prezident Václav Klaus moc často nevídá. Povolební pivo byla prý výjimka. „Vím, že zasedají někde v Hostivaři. Byl jste tam někdy?“ dotáže se při našem rozhovoru. A na kladnou odpověď redaktora, že ano, jen poznamená: „Tak vidíte, já ani jednou.“ Klaus v rozhovoru mluví právě o svém vztahu s Motoristy. Ale také o tom, za co vyčinil šéfovi ANO Andreji Babišovi, když spolu mluvili o programovém prohlášení jeho vznikající vlády. A vyjmenovává také, jaké možnosti podle něj má prezident, když někoho nechce jmenovat ministrem.
Co se dočtete dál
- Co Klause zarazilo v programovém prohlášení vznikající Babišovy vlády.
- Co se bývalému prezidentovi na programu Babišovy vlády naopak zamlouvá.
- Jaké vztahy Klaus udržuje s Motoristy sobě.
- Proč Klaus na státní svátek 17. listopadu nechodí na Národní třídu.
