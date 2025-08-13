Je středa odpoledne a ministr dopravy Martin Kupka z ODS právě vyráží na kole ze Slaného do nedalekých středočeských obcí Knovíze nebo Unhošti. Slibuje, že vystřídá všechny myslitelné dopravní prostředky s výjimkou letadla, v němž by moc voličů nepotkal. Do voleb prý dvakrát projede nejlidnatější kraj v zemi – Středočeský. „Absolvujeme víc než 1000 kilometrů a navštívíme skoro 50 míst,“ plánuje ministr.
Kupka je prvním krajským lídrem koalice Spolu, který po návratu z vládních prázdnin naplno rozjíždí volební kampaň. A zatímco ostatním vládním kolegům ještě dobíhá dovolená, šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš celé léto pilně brázdí republiku. I to mu podle expertů dává do voleb výhodu.
Co se dočtete dál
- Jak teď vypadají kampaně politických stran.
- V čem se liší Andrej Babiš od Tomia Okamury.
- Co si odborníci myslí o současné kampani koalice Spolu a sázce na „drtivý finiš“.
- Vyplácí se víc „být dobří“, jak se o to snaží STAN, nebo pirátské legrácky.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.