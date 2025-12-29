Donald Trump krátce před Vánoci oznámil, že USA postaví flotilu bitevních lodí, jaká nemá obdoby. Mají být obří, samozřejmě po zuby vyzbrojené, krásné a přitom hrozivé. „Nepřítel musí cítit strach,“ prohlásil Trump, přičemž tím nepřítelem nemůže být nikdo jiný než horečně zbrojící Čína, žádného dalšího reálného vyzývatele americké námořnictvo nemá.
Lidé, které současný americký prezident posadil do rozhodujících funkcí, ho v záměru vydat desítky miliard dolarů na projekt novodobých bitevních lodí nazývaných také „Zlatá flotila“ nadšeně podporují, odezva odborných kruhů je však o poznání vlažnější. Naplní se slova amerického ministra obrany Petera Hegsetha, který prohlásil, že Američané budou po desetiletí pohlížet zpět a děkovat Trumpovi za jeho vizi? Nebo je blíž pravdě admirál Mark Montgomery, podle kterého je projekt strategicky chybný a zaměřený na efekt místo účinku? A co má idea popírající dosavadní námořní doktrínu US Navy společného s velikášstvím sovětského vládce Josifa Stalina?
Co se dočtete dál
- Co formovalo Trumpův pohled na námořnictvo
- Co mají novodobé biteví lodě dokázat?
- Jak to dopadlo se Stalinovým pokusem postavit flotilu obřích obrněnců
