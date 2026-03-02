Víkendové údery na cíle v Íránu a následné odvetné útoky Teheránu v regionu se v pondělí ráno okamžitě projevily při obchodování na světových trzích. Nepřekvapivě vzrostla cena ropy a zlata. Po ranním šoku se trh ale poněkud zklidnil. Otázkou je, na jak dlouho.
Americký prezident Donald Trump se nechal slyšet, že by útoky na Írán mohly trvat čtyři týdny. Pokud by to skutečně bylo tak dlouho, mělo by to značně negativní dopad na světovou ekonomiku. Klíčový bude vývoj cen ropy. Země ropné skupiny OPEC se sice o víkendu dohodly na tom, že navýší dodávky ropy na trh, situaci to ale nevyřeší. O něco víc než těžba ovlivní cenu na světových trzích jiné dvě věci.
Co se dočtete dál
- Jak se vyvíjí ceny ropy?
- Pomůže navýšení těžby?
- Co má největší vliv na světové trhy?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.