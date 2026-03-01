Po 12denní válce v roce 2025 roztočily USA a Izrael druhé kolo bombardování Íránu s cílem změnit jeho režim. Tento moment byl očekáván již po několik týdnů, kdy se do okolí Íránu stahovala americká vojska. Čekalo se pouze na vhodnou chvíli.

Z krátkodobého hlediska se jedná o další „spektakulární akci“ prezidenta Donalda Trumpa, samozvaného „největšího mírotvůrce“, který patrně musí začít další válku, aby ji mohl slavně ukončit „skvělým mírem“. Kromě toho jde o vhodnou a pragmatickou záminku pro Izrael, aby zničil svého největšího soupeře.

Jenomže historie nás učí, že rozvrátit špatný pořádek je snadné, ale zavést nový a dobrý pořádek je obtížné. A tak to asi dopadne s touto válkou.

