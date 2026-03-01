Ještě nikdy si americká vláda nedošlápla na některou z domácích firem tak jako na Anthropic, start‑up, který je lídrem v nasazení umělé inteligence (AI) v byznysovém prostředí. Důvod pro potrestání Anthropicu je přitom tak citlivý a postup Trumpovy administrativy natolik tvrdý, že kauzu nezastínilo ani v sobotu zahájené masivní bombardování Íránu. Pět let stará firma Anthropic zatím tlaku ze strany Donalda Trumpa odolává mnohem odhodlaněji než řada dalších technologických společností.
Co se dočtete dál
- Co Trumpa rozčílilo.
- Jaké pojistky chce Anthropic v AI nástrojích a zbraních mít a proč je Pentagon odmítá.
- Co bude Anthropic nejvíc bolet.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.