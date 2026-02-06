Dvě ze tří nejúspěšnějších AI firem vydaly ve čtvrtek nové verze svých velkých jazykových modelů. Anthropic nejprve představil Claude Opus 4.6 jako svůj nejchytřejší model schopný odhalovat a napravovat chyby, které sám udělá. Jen o pár desítek minut později oznámila společnost OpenAI nástup GPT-5.3 Codex, který firma označila za nejlepší model pro tvorbu aplikací na trhu. Nejen schopnější, ale také rychlejší a levnější.
Oba „novorozenci“ posouvají hranice toho, co umělá inteligence dokáže. Obě firmy k tomu přistupují rozdílně a nové modely odráží odlišnou politiku Anthropicu a OpenAI a jejich vzájemnou nevraživost.
Co se dočtete dál
- Co nového nabízí nové modely od Anthropicu a OpenAI.
- Proč se mluví o ideologické válce mezi oběma firmami.
- Co soupeření a nové produkty Anthropicu a OpenAI znamenají pro Google.
