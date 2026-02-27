Stačí, aby velká firma vyvíjející systémy umělé inteligence oznámila novou funkci, a z akciového trhu zmizí miliardy dolarů. Burzy na tento fenomén reagují ve spojení s vývojem systémů umělé inteligence společnosti Anthropic.
Během jediného dne Anthropic smazal 13 procent hodnoty IBM. Stačilo k tomu představit systém, který umí pracovat s archaickým programovacím jazykem COBOL, který pohání tradiční informační systémy na sálových počítačích.
Co se dočtete dál
- Jak se z „vibe codingu“ stává běžná praxe i ve velkých technologických firmách.
- Proč programování s AI není náhrada za klasický software ve firmách.
- Jaké konkrétní chyby už AI agenti způsobili a proč vyvolávají obavy o bezpečnost.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.