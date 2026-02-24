Celní chaos je zpět. Svět se opět ocitá v nejistotě, v jejímž centru jsou Spojené státy. Americký prezident Donald Trump si našel způsob, jak se vypořádat s pátečním rozhodnutím Nejvyššího soudu, který označil jeho reciproční cla uvalená podle zákona IEEPA z roku 1977 za nelegální. Od úterý tak platí nové 10procentní globální clo uvalené podle jiného zákona, které chce Trump navýšit na 15 procent. Kromě toho zvažuje uvalení dalších sektorových cel. Mezi obchodními partnery, kteří s ním už uzavřeli obchodní dohody, to ale vyvolává nervozitu a odpor.
Co se dočtete dál
- Jak země reagují na Trumpova cla.
- Jaké dopady mají cla na USA a jejich obchodní bilanci.
- Proč trhy znervózňuje něco jiného.
