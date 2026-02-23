Americký prezident Donald Trump v sobotu na své sociální síti Truth Social uvedl, že s okamžitou platností zvyšuje své nové clo na dovoz do Spojených států ze všech zemí z deseti na 15 procent.
Nejvyšší soud USA v pátek označil za nezákonná plošná globální cla, která Trump v minulosti uvalil na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977. Trump verdikt označil za ostudný a v reakci na něj oznámil, že zavádí nová desetiprocentní globální cla podle článku 122 amerického obchodního zákona. Opatření mělo vstoupit v platnost v úterý.
„Jako prezident Spojených států amerických s okamžitou platností zvyšuji celosvětové clo ve výši deset procent pro země, z nichž mnohé po desetiletí bez náhrady ‚okrádaly‘ USA (dokud jsem nepřišel já!), na plně povolenou a právně prověřenou úroveň 15 procent,“ napsal Trump.
Podle článku 122 obchodního zákona z roku 1974 může prezident zavádět nová cla ve výši až 15 procent s maximální délkou platnosti 150 dní. Případné prodloužení musí schválit Kongres. Trump uvedl, že během tohoto období bude jeho administrativa pracovat na zavedení nových a „právně přípustných“ cel.
Nejvyšší soud v pátek rozhodl, že Trump překročil své pravomoci, neboť při zavedení plošných cel na základě zákona, který se vztahuje na mimořádné situace, potřeboval souhlas Kongresu.
České firmy zatím situace kolem amerických cel podle analytiků příliš neovlivní, v platnosti totiž nejspíš zůstávají pro tuzemské vývozce klíčová cla na automobily či ocel. Celkově jsou ale nová cla pro EU mírnou úlevou, pravděpodobně ovšem jen dočasnou. Další změny kolem amerických cel tak především zvyšují nejistotu na trhu.
