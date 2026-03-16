Napětí kolem Hormuzského průlivu znovu připomnělo, jak zranitelný je světový obchod závislý na několika málo námořních trasách. Jednou z nich je právě úzký vstup do Perského zálivu, kudy proudí velká část globálních dodávek ropy a plynu. „V případě Hormuzského průlivu jiná přepravní trasa neexistuje,“ říká výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR Petr Rožek. V rozhovoru vysvětluje, proč se o průlivu znovu mluví, kde jsou další podobná úzká hrdla světového obchodu a jak by případná krize dopadla na dopravu, ceny energií i evropskou ekonomiku.
Mají logistické firmy připravené scénáře pro náhlé uzavření klíčových námořních tras?
Speditér musí vždy počítat s alternativami a hledat náhradní trasu nebo jiný způsob dopravy, například letecký. Naráží však na dostupnost kapacit. Pokud vypadne námořní doprava jako celek, není ji čím plnohodnotně nahradit.
Hormuzský průliv se zařazuje mezi nejdůležitější dopravní cesty světa, společně například s Panamským průplavem. V čem je z pohledu logistiky tak výjimečný?
Geograficky jde skutečně o velmi úzké místo. Plavební dráha je tam široká jen dvě námořní míle, tedy asi 3,7 kilometru. Přitom tudy prochází významná část světového obchodu s ropou, zemním plynem, dusíkatými hnojivy nebo sírou. Zásadní problém spočívá v tom, že oblast není možné jednoduše objet, protože průliv představuje jediný vstup do Perského zálivu po vodě. Když vznikne komplikace například v Rudém moři, lodě mohou oblast obeplout, tady ne.
- Proč jsou pojišťovny při rozhodnutí plout nebo zastavit dopravu v nebezpečných oblastech klíčové.
- Komu současný neklid vyhovuje.
- Jaké alternativní pozemní nebo námořní trasy jsou reálně dostupné a jak dlouho by trvalo je nastartovat.
