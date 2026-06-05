Vývojářská konference Microsoft Build dříve sloužila k představení nových verzí a funkcí operačního systému Windows. Microsoft letos vývojáře i uživatele Windows překvapil tím, kolik prostoru věnoval konkurenčním operačním systémům a snaze zvětšit svůj odstup od OpenAI.

Redmondská firma dokonce vyvíjí nový operační systém založený na Androidu. Projekt Solara chce spojit software a hardware do nové platformy určené pro AI agenty. Microsoft s novým konceptem míří na firmy. Prvním produktem může být chytrá visačka s 5G připojením k internetu.

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Co se dočtete dál

  • Proč Microsoft staví agentní zařízení na systému odvozeném od Androidu, ne na Windows.
  • Jak má chytrá visačka nebo stolní displej fungovat jako nové firemní rozhraní pro AI agenty.
  • Jak vlastní modely, linuxové nástroje ve Windows a čip Majorana 2 ukazují proměnu celého Microsoftu.
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