Kdo vyhraje letošní senátní volby? Záleží samozřejmě na kritériích, podle kterých budeme vítězství posuzovat. Ale je velmi pravděpodobné, že podle většiny z nich bude jasným vítězem hnutí ANO. Má dobrou šanci na největší zisk mandátů ve své historii a takřka stoprocentně v horní komoře posílí nejvíce ze všech stran.

Jak došlo k tomu, že Babišova formace, které se zatím v Senátu mírně řečeno nedařilo, je najednou favoritem? Jak pravděpodobný úspěch ANO změní mocenské poměry v české politice? A o co ve finále Andreji Babišovi jde? 

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Co se dočtete dál

  • Proč hnutí ANO ostudně krachovalo v senátních volbách a co je nyní jinak?
  • Co přimělo Andreje Babiše k tomu, že Senát najedou považuje za důležitý?
  • O co se ve skutečnosti hraje a proč to opravdu není jen 27 křesel ve Valdštejnském paláci?

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