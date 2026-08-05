Kdo vyhraje letošní senátní volby? Záleží samozřejmě na kritériích, podle kterých budeme vítězství posuzovat. Ale je velmi pravděpodobné, že podle většiny z nich bude jasným vítězem hnutí ANO. Má dobrou šanci na největší zisk mandátů ve své historii a takřka stoprocentně v horní komoře posílí nejvíce ze všech stran.
Jak došlo k tomu, že Babišova formace, které se zatím v Senátu mírně řečeno nedařilo, je najednou favoritem? Jak pravděpodobný úspěch ANO změní mocenské poměry v české politice? A o co ve finále Andreji Babišovi jde?
Co se dočtete dál
- Proč hnutí ANO ostudně krachovalo v senátních volbách a co je nyní jinak?
- Co přimělo Andreje Babiše k tomu, že Senát najedou považuje za důležitý?
- O co se ve skutečnosti hraje a proč to opravdu není jen 27 křesel ve Valdštejnském paláci?
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.