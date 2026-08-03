Ve fungujícím systému má vše své místo, svou funkci. V systému demokracie například vláda vládne, opozice ji oponuje, soudy dohlížejí na dodržování práva. A média plní funkci zpětné vazby – jakéhosi regulátoru, upozorňujícího na chyby, nedostatky, anomálie, které systém ohrožují. Hlavně samozřejmě upozorňují na zneužívání té či oné moci.
Ač se někdy pejorativně říká, že média jsou kanál, ve skutečnosti jsou spíše čističkou zajišťující, aby toxické praktiky mocných nekontaminovaly veřejný prostor. Aby společnost ponenáhlu nenapadla epidemie arogantního papalášství, klientelismu a institucionální korupce, která ji může oslabit nebo zcela zničit. Každý, komu leží funkčnost demokratického systému na srdci, proto musí média podporovat.
Současná Babišova vláda se bohužel chová přesně opačně: kritická média – stejně tak veřejnoprávní jako privátní – napadá a pracuje na jejich oslabení. Tím o sobě prozrazuje víc, než by asi chtěla.
Co se dočtete dál
- Jak se vláda snaží napadat nezávislá kritická média?
- Jak se skutečná média liší od těch, která to jen simulují?
- Jak populismus přechází v protofašismus?
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.