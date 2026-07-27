Správa železnic začala vyvlastňovat pozemky na trase už rozestavěné tratě z Kladna na kraj Prahy u Ruzyně. Termín jejího dokončení je rok 2029.
Vyvlastňování několika pozemků přitom ukázalo, že v českém katastru nemovitostí občas vůbec není jasné, kdo je vlastníkem pozemků. Úředníci teď například pátrají po majitelce narozené v roce 1899, které patří jeden z dotčených pozemků na území obce Jeneč.
Co se dočtete dál
- Jak časté jsou podobné případy v katastru.
- Proč se pořád stávají.
- A co s tím chce katastrální úřad dělat.
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