Správa železnic začala vyvlastňovat pozemky na trase už rozestavěné tratě z Kladna na kraj Prahy u Ruzyně. Termín jejího dokončení je rok 2029.

Vyvlastňování několika pozemků přitom ukázalo, že v českém katastru nemovitostí občas vůbec není jasné, kdo je vlastníkem pozemků. Úředníci teď například pátrají po majitelce narozené v roce 1899, které patří jeden z dotčených pozemků na území obce Jeneč.

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Co se dočtete dál

  • Jak časté jsou podobné případy v katastru.
  • Proč se pořád stávají.
  • A co s tím chce katastrální úřad dělat.