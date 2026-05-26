Správa železnic oficiálně zahájila rekonstrukci tratě z Kladna na okraj Prahy u Ruzyně. Patnáct kilometrů tratě v koridorovém standardu nahradí dosavadní současnou, v podstatě historickou jednokolejku. Je to největší projekt, který letos na české železnici začíná, oficiální cenovka je 8,3 miliardy korun.
„Přestavba úseku posílí roli železnice jako každodenního spolehlivého způsobu dopravy do práce nebo do školy,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
Zatím to ale přinese cestujícím spíš nepříjemnosti, hlavně časté výluky. Letoška se ještě tolik nedotknou, ale pak budou střídavě pokračovat až do roku 2029, kdy má být stavba hotová.
Co se dočtete dál
- Kdy bude dráha dokončená a co to znamená pro pozemky kolem Dejvické.
- A jaké jsou teď vztahy mezi SŽ a obyvateli Prahy 6.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.